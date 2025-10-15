Circo Massimo con Massimo Giannini su NOVE: ospiti e quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle 21:30 su NOVE va in onda la seconda puntata di Circo Massimo, il nuovo talk di approfondimento condotto dal giornalista Massimo Giannini. Prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery, il programma riprende il nome della storica trasmissione radiofonica di Giannini su Radio Capital e si propone come uno spazio riflessivo e divulgativo, lontano dai soliti litigi da talk show.

Ogni serata, lunga circa 90 minuti, parte da un editoriale del conduttore su temi caldi come attualità, politica, economia, società e cultura, per poi aprirsi a dialoghi intelligenti con ospiti autorevoli, arricchiti da clip, servizi e contributi esterni. L’obiettivo è “rallentare” il flusso delle notizie, stimolando il pensiero critico e la forza delle idee.

Quante puntate e ospiti

La prima puntata dell’8 ottobre 2025 ha visto ospiti Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa (anch’esso su NOVE), per un confronto sul giornalismo e l’attualità. Con lui la fedele compagna artistica Luciana Littizzetto, comica e autrice, che ha portato ironia e spunti critici al dibattito.

La seconda puntata del 15 ottobre, vedrà Giannini discutere di guerre, “semi dell’odio” e cammino verso la pace, con Roberto Saviano, scrittore e testimone contro la mafia, per approfondire l’odio sociale; Anna Foa, storica dell’ebraismo, esperta di temi delicati come conflitti e memoria storica, e Viola Ardone, scrittrice, con il suo sguardo narrativo su società e cambiamenti.