Cinque Minuti, su Rai 1 Bruno Vespa dopo il Tg (e la prima serata tarda…)

Cinque minuti: non è solo la durata del nuovo programma di Bruno Vespa in onda su Raiuno da questa sera, lunedì 27 febbraio 2023, ma anche la sua durata. Dalle 20:32 (quindi subito dopo la fine del Tg1) alle 20:37 (quando partirà I Soliti Ignoti-Il ritorno) il giornalista di casa in seconda serata con il suo Porta a Porta si ritaglierà uno spazio dedicato all’attualità.

In uno studio sobrio, con un tavolo, uno schermo ed un cubo rotante che alterna il logo del programma a quello di Raiuno, Vespa commenterà i fatti della giornata, anche quelli appena accaduti, con un ospite in studio.

Non solo politica, ma anche cronaca, sport, cultura e spettacolo. Insomma, quello che la giornata appena trascorsa avrà raccontato dovrà essere riassunto, senza possibilità di sforo. Perchè Cinque minuti è una sfida nella sfida.

Il format non è semplice innanzitutto per la sua breve durata: difficile raccontare un fatto saliente in così poco tempo, senza possibilità di approfondimento o di perdersi in chiacchiere. Ma, soprattutto, è la collocazione la maggiore difficoltà

Il pubblico abituato a vedere Amadeus subito dopo il Tg1 dovrà abituarsi ad attendere qualche minuto. Il che vuol dire che anche la prima serata di Raiuno inevitabilmente slitterà: non proprio una gioia per chi si deve alzare la mattina presto.

E proprio questa seconda conseguenza che ci lascia perplessi sull’operazione Cinque Minuti: è davvero utile un programma d’informazione così breve, in onda dopo il Tg1, il cui scopo per ora è quello solo di allungare l’attesa del prime time? È vero che ormai c’è lo streaming, ma riavere le prime serate che finiscono ad orari umani e che non diventano terze serate sarebbe bello.