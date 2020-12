Ciao Stefano, amico per sempre, su Raiuno la serata dedicata a D’Orazio

Questa sera, 5 dicembre 2020, alle 21:25 su Raiuno va in onda un commosso ricordo di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh venuto a mancare il 6 novembre scorso. Lo speciale, Ciao Stefano, amico per sempre, permetterà di rendere omaggio al musicista per cui, in queste settimane, ci sono state numerose attestazioni di affetto e cordoglio verso la sua famiglia

In particolare, sarà trasmesso “Pooh 50-L’ultima notte insieme”, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque.

La serata, inoltre, sarà arricchita anche da materiale inedito, come le immagini del backstage ed una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione. Un modo per celebrare giustamente, con una prima serata, uno dei componenti del gruppo musicale più famoso in Italia.

Ciao Stefano, amico per sempre, streaming

E’ possibile vedere Ciao Stefano, amico per sempre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.