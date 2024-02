Ciao Darwin Rewind, su Canale 5 la storia del programma cult (che chiude davvero?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Chissà se Ciao Darwin è finito per sempre. Stando alle parole di Paolo Bonolis, che il programma di Canale 5 lo ha ideato con Stefano Magnaghi e condotto fin dalla prima edizione, ha terminato il suo ciclo con l’ultima stagione, andata in onda a cavallo tra il 2023 e il 2024.

Bonolis sembra convinto, ma Mediaset potrebbe chiedergli di realizzare nuove puntate, anche alla luce dei buoni ascolti ottenuti in queste settimane. Intanto, Canale 5 ha deciso di omaggiare uno dei suoi titoli storici con Ciao Darwin Rewind, in onda questa sera, martedì 27 febbraio 2024, alle 21:40.

Un appuntamento speciale, prodotto da SDL2005, in cui Bonolis ripercorrerà la storia del programma che, con il suo studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio, ha cercato di rappresentare l’aspetto più grottesco dell’umanità.

Una serata all’insegna dell’ironia per rivivere i momenti iconici delle nove edizioni andate in onda, dalla prima puntata del 3 ottobre 1998 fino al 23 febbraio 2024, per un totale di 103 puntate. Inoltre, verranno ripercorse le imprese di chi, tra i 9.390 concorrenti, è riuscito a distinguersi per forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia.

E ancora, non mancheranno le immagini delle Madri Natura che hanno riscosso più successo tra il pubblico e in rete: in 9 edizioni sono state 34 le splendide depositarie del meccanismo della casualità che sono scese dalle famose scalinate in studio e che si sono alternate a 5 Padri Natura.

Infine, verranno mostrate interviste inedite a Paolo Bonolis, Luca Laurenti, al regista Roberto Cenci e al team autoriale e produttivo, che racconteranno curiosità, aneddoti e retroscena del programma cult di Canale 5.