Ciao Darwin 8 – Terre desolate, di che anno è e quante puntate sono?

Per far fronte all’emergenza Coronavirus ed alla difficoltà di proporre nuovi programmi in diretta e con pubblico in studio, Canale 5 ha deciso di riproporre, da sabato 21 marzo 2020, Ciao Darwin 8, ultima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis, sottotitolato “Terre desolate” ed andato in onda nella primavera del 2019.

L’ottava edizione del programma è composta da dieci puntate, con altrettante sfide tra categorie sempre più improbabili, tutte in cerca della vittoria per guadagnarsi un posto nella “selezione naturale” imposta dal programma nel corso delle sue edizioni. Alle dieci puntate se ne aggiunge un’altra, “I Darwin di Donatello”, in cui oltre a rivedere alcuni momenti dell’edizione saranno premiati i concorrenti più originali.

L’ottava stagione è diventata anche famosa per un incidente accaduto durante la prova del genodrome nella settima puntata, in cui un concorrente è rimasto ferito ed è stato necessario ricoverarlo in ospedale. Un episodio su cui Bonolis, successivamente, è dovuto intervenire spiegando la situazione al pubblico.

Di seguito, l’elenco delle puntate di Ciao Darwin 8 e delle categorie in gara. Tra parentesi i caposquadra:

1° puntata: Chic (Enzo Miccio) contro Shock (Lisa Fusco)

2° puntata: Family Day (Povia) contro Gay Pride (Vladimir Luxuria)

3° puntata: Cime (Umberto Broccoli) contro Rape (Carmen Di Pietro)

4° puntata: Giuliette (Giorgia Palmas) contro Messaline (Taylor Mega)

5° puntata: Belli (Youma Diakite) contro Brutti (Enzo Salvi)

6° puntata: Davide (Fabio Basile) contro Golia (Luigi Mastrangelo)

7° puntata: Finti giovani (Sossio Aruta) contro Nati vecchi (Raffaello Tonon)

8° puntata: Juve (Giampiero Mughini) contro Tutti (Raffaele Auriemma)

9° puntata: Web (Il Pancio ed Enzuccio) contro TV (Paola Perego)

10° puntata: Umani (Claudia Ruggeri) contro Mutanti (Rodrigo Alves)