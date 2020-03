Ciao Darwin 8, prima puntata: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella prima puntata, quella che vede al centro la sfida Chic contro Choc ed andato in onda la prima volta il 15 marzo 2019, Madre Natura è interpretata da Eva Kovac. Croata ma italiana d’adozione, Eva è una bellissima modella di 25 anni, inizialmente arrivata in Italia per studiare Business & Management all’Università Cattolica, dove poi si è laureata.

La sua bellezza, però, non poteva non essere notata dal mondo della moda: Eva ha iniziato a girare il mondo e partecipando a numerose passerelle, facendo così decollare la sua carriera di modella. Eva, però, in queste settimane sta facendo conoscere al pubblico televisivo anche un lato nuovo del suo carattere, grazie a Pechino Express 2020, in cui è ancora in gara con l’amica Dayane Mello nella coppia soprannominata “Le Top”.