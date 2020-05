Ciao Darwin 8, 9 maggio 2020: chi è Padre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, una puntata ha visto la partecipazione di Padre Natura, in sostituzione di Madre Natura che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nell’ottava puntata, quella che vede al centro la sfida Web contro TV ed andata in onda la prima volta il 17 maggio 2019, Padre Natura è interpretato da Filippo Melloni, giovane modello e studenti di Medicina a Bologna.

Filippo, 25 anni, alla carriera scolastica ha associato quella di modello, che lo ha portato ad essere molto famoso anche in Spagna. Molto presente su Instagram, non disdegnerebbe di lavorare in televisione. Intanto, non lascia la sua passione per lo sport e l’esercizio fisico.