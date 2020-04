Ciao Darwin 8, 4 aprile 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella terza puntata, quella che vede al centro la sfida Cime contro Rape ed andata in onda la prima volta il 28 marzo 2019, Madre Natura è interpretata da Vanja Josic. 29 anni, di Belgrado, Vanja è una modella che fin dagli inizi della sua carriera ha catturato l’attenzione delle passerelle.

Molto seguita su Instagram, dove ha oltre 52mila follower, Vanja tiene molto alla sua vita privata, tanto da non far trapelare nulla sui social network. Quello che si può evincere è che ama molto il mare, l’Itali (dove viene spesso per lavoro) e gli animali, soprattutto i cani ed i gatti.