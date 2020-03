Ciao Darwin 8, 28 marzo 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella seconda puntata, quella che vede al centro la sfida Family Day contro Gay Pride ed andata in onda la prima volta il 22 marzo 2019, Madre Natura è interpretata da Angelina Michelle. Nata in Francia ma russa d’origine, Angelina ha stregato il pubblico con i suoi capelli rossi e gli occhi di ghiaccio.

Alta ben 180 centimetri, la professione principale di Angelina è quella della modella, tant’è che l’esperienza a Ciao Darwin rappresenta il suo primo lavoro televisivo. Molto attiva sui social network, su Instagram ha 365mila follower, che la ammirano negli scatti che pubblica.

Sul fronte della sua vita sentimentale, è fidanzata con il modello Norman Theuerkorn, con cui condivide la passione per l’arte e la pittura.