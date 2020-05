Ciao Darwin 8, 2 maggio 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 8-Terre Desolate, ultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella settima puntata, quella che vede al centro la sfida Juve contro Tutti ed andata in onda la prima volta il 10 maggio 2019, Madre Natura è interpretata da Michelle Sander, giovane modella brasiliana.

Michelle, nata a San Paolo, ha 21 anni e lavora come modella, osa che le ha permesso di girare il mondo, Italia compresa. La giovane conosceva già il programma, tant’è che ha ammesso di sognare di poter diventare Madre Natura. Michelle si definisce estroversa, è appassionata di viaggi e di tatuaggi: uno ce l’ha in mezzo al petto.

Per quanto riguarda la vita privata, sembra che abbia avuto una storia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, e con il calciatore Andrea Petagna.