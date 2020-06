Ciao Darwin 7, 6 giugno 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella terza puntata, quella che vede al centro la sfida Belli contro Brutti ed andato in onda la prima volta il 1° aprile 2016, Madre Natura è interpretata da Rym Saidi. Nata nel 1986 a Tunisi, Rym si è fatta apprezzare in tutto il mondo per la sua carriera da modella e per i numerosi presi vinti sulle passerelle.

Grazie alla vittoria dell’Elite Model Look Tunisia, Rym si è avvicinata a questo modo; nel 2006 ha anche vinto il reality arabo Mission fashion. Numerosi i Paesi che ha visitato, tra cui l’Italia, dove risiede a Milano. Proprio per il nostro Paese ha anche lavorato in uno spot Wind a fianco di Giorgio Panariello. Sposata con Wissam Breidy, ha due figlie: Bella Maria, nata nel 2018, ed Aya Sophia, nata nel gennaio di quest’anno.