Ciao Darwin 7, 20 giugno 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella quinta puntata, quella che vede al centro la sfida “Io so io” contro “Noi non semo” ed andato in onda la prima volta il 15 aprile 2016, Madre Natura è interpretata da Kristýna Teimerová. Nata in Repubblica Ceca, la giovane modella si è fatta subito notare sulla passerelle, sfilando appena trasferitasi in Italia per le firme più famose. Ora vive a Milano; sempre in Italia si è fatta notare per aver partecipato anche al videoclip di “Hello” di Cesare Cremonini.