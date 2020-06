Ciao Darwin 7, 13 giugno 2020: chi è Madre Natura? (foto e video)

In Ciao Darwin 7-La resurrezione, penultima edizione del celebre programma condotto da Paolo Bonolis ed in onda in replica il sabato sera su Canale 5, ogni puntata vede la partecipazione di una differente Madre Natura, ovvero colei che, in una postazione tutta sua, segue la puntata e seleziona coloro che saranno i protagonisti delle varie prove.

Nella quarta puntata, quella che vede al centro la sfida Carne contro Spirito ed andato in onda la prima volta l’8 aprile 2016, Madre Natura è interpretata da Romina Mosso Morais Gomes. Nata a Capo Verde nel 1989, a quindici anni si è trasferita in Italia, per seguire il sogno di diventare modella.

Grazie ad un talent scout, ha così iniziato a sfilare per importanti marchi, ritrovandosi a vivere a Milano ed a tornare poche volte a casa. Il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin l’ha aiutata a farsi conoscere al grande pubblico, sebbene sia stata oggetto di alcuni insulti razzisti.

Questo non ha fermato la sua voglia di ridere e fare il proprio lavoro: una scelta che le ha fatto bene, tant’è che anche su Instagram è molto seguita, con oltre 11mila follower.