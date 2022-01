Ciao 2021 Russia: dove vederlo in streaming

Uno degli appuntamenti più attesi per il pubblico italiano in occasione del Capodanno non è più L’Anno che Verrà di Rai1 o il Capodanno in Musica di Canale 5, bensì Ciao 2021, il programma russo che quest’anno replicherà le fortune dello spassosissimo Ciao 2020 andato in onda lo scorso anno.

Come noto, si tratta del programma condotto dal comico russo Ivan Urgant, parodia degli show italiani anni ottanta, che dodici mesi fa come oggi fu trasmesso dalla tv russa. Vi rimandiamo al link sotto per la presentazione e la lista degli ospiti, mentre potrete assistere in video streaming al programma direttamente qui stasera, sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle 20,30 italiane circa.