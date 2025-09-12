Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 12 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film CIA – Un uomo nel mirino. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

CIA – Un uomo nel mirino – Trama

Il film CIA – Un uomo nel mirino (titolo originale: Classified), è un thriller d’azione del 2024 diretto da Roel Reiné. Con una durata di circa 105 minuti, è un’opera che mescola spionaggio, inseguimenti e colpi di scena, ispirata a una trama di killer professionista e inganni governativi.

Evan Shaw (Aaron Eckhart) è un sicario veterano della CIA che, da oltre vent’anni, riceve i suoi ordini segreti attraverso annunci cifrati pubblicati nella sezione “classified” dei giornali. La sua vita è un ciclo metodico: recupera l’equipaggiamento da punti di scambio prestabiliti, elimina i bersagli e svanisce senza lasciare tracce. Dorme con la pistola sotto il cuscino e cura le ferite con una graffettatrice, incarnando la disciplina di un’ombra sempre all’erta.

La routine si infrange quando sua figlia Kacey (Abigail Breslin), un’analista dell’MI6 (i servizi segreti britannici) che non vedeva da anni, lo rintraccia per rivelargli una verità sconvolgente: il suo capo è morto da tempo e la divisione per cui lavora è stata chiusa anni fa. Gli ordini che riceve sono un inganno orchestrato da un’organizzazione misteriosa, e ora Evan si trova braccato da nemici invisibili. Insieme a Kacey, deve navigare un mondo di tradimenti, inseguimenti e sparatorie per scoprire chi lo manipola e sopravvivere, mettendo in discussione ogni certezza della sua carriera.

CIA – Un uomo nel mirino – Cast

Aaron Eckhart nel ruolo di Evan Shaw: Il protagonista, un killer freddo e professionale che si scontra con il suo passato.

Tim Roth nel ruolo del “Capo” o antagonista principale: Un figura enigmatica legata al mistero della divisione CIA.

Abigail Breslin nel ruolo di Kacey: La figlia di Evan, agente MI6 determinata e intelligente.

Matt Hookings in un ruolo di supporto chiave

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram