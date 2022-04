Ci vuole un fiore su Rai1: ospiti

Su Rai1 andrà in onda stasera, 8 aprile, in prime time, una serata speciale dal titolo Ci vuole un fiore, che avrà come padroni di casa Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Lo show intende porre l’attenzione su alcuni gravi problemi del Pianeta e cercherà di ricordare che la transizione ecologica è una necessità imprescindibile e che ognuno può fare la propria parte.

Ci vuole un fiore: ospiti

Con Gabbani e la Fialdini, troveremo nomi di spicco del panorama scientifico, dello spettacolo, della musica e non solo, quali: Piero Angela, Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni. Accanto a loro studiosi e scienziati che faranno il punto sullo stato di salute del Pianeta. Presenti anche i ragazzi del Friday for Future e molte realtà giovani, impegnate ogni giorno per cambiare il Pianeta.

Gabbani e la squadra di testimonial proveranno a portare all’attenzione di tutti le emergenze più impellenti della transizione ecologica, di cui la consapevolezza è ancora troppo bassa, soprattutto in questi anni pandemia e guerra. Diverse generazioni si incontrano e dialogano per sognare e costruire un mondo migliore, mettendo a disposizione tutto quello che hanno dalla tecnologia alla passione, dalla conoscenza al tempo, per innescare in tutti dei processi virtuosi che coinvolgano ognuno di noi.

Ci vuole un fiore: streaming

Ci vuole un fiore è una produzione di Rai1, in collaborazione con Ballandi, scritto da Matteo Catalano con Giuseppe Bosin, Ernesto Assante e Francesco Gabbani. La regia è di Piergiorgio Camilli. Durante la diretta, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link, mentre, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.