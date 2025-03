Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Chief Of Station Verità a Tutti i Costi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Chief Of Station Verità a Tutti i Costi – Trama

Il film Chief of Station – Verità a tutti i costi è un thriller d’azione del 2024 diretto da Jesse V. Johnson. La storia segue Ben Malloy, un ex capo di una stazione della CIA, che si ritrova a fare i conti con un passato che pensava di aver lasciato alle spalle. Dopo la morte apparentemente accidentale di sua moglie Farah, Ben scopre che l’incidente nasconde una verità molto più oscura. Determinato a fare luce sull’accaduto, torna nel mondo dello spionaggio e stringe un’alleanza improbabile con un ex avversario, Krystyna Kowerski.

Insieme, i due si immergono in un intricato gioco di inganni e cospirazioni, cercando di svelare un complotto che minaccia di destabilizzare equilibri internazionali. Tra inseguimenti, sparatorie e colpi di scena, Ben deve affrontare nemici e tradimenti, mettendo in discussione tutto ciò che credeva di sapere sulla sua vita e sulla sua carriera.

Chief Of Station Verità a Tutti i Costi – Cast

Aaron Eckhart interpreta Ben Malloy: l’ex agente della CIA tormentato dalla perdita della moglie e spinto dalla sete di verità. Eckhart, noto per ruoli in Il cavaliere oscuro e Thank You for Smoking, porta intensità e carisma al protagonista.

Olga Kurylenko nel ruolo di Krystyna Kowerski: un’ex avversaria di Ben, enigmatica e abile, che diventa sua alleata. Kurylenko, vista in Quantum of Solace e Oblivion, aggiunge un tocco di mistero e forza al personaggio.

Alex Pettyfer come Nick: un giovane agente coinvolto nella trama, con un ruolo chiave negli sviluppi della cospirazione. Pettyfer è conosciuto per Magic Mike e Sono il numero quattro.

Chris Petrovski interpreta Ethan: un altro personaggio legato al mondo dello spionaggio, con motivazioni ambigue.

Laëtitia Eïdo nel ruolo di Farah: la moglie di Ben, il cui destino è al centro della storia.

Daniel Bernhardt: un attore e stuntman noto per John Wick, che appare in un ruolo di supporto, probabilmente come antagonista fisico.

