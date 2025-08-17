Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 17 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Chiedimi Se Sono Felice. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Chiedimi Se Sono Felice – Trama

Chiedimi se sono felice è una commedia italiana del 2000, diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Massimo Venier. La colonna sonora è firmata da Samuele Bersani.

Ambientato a Milano, il film segue le vicende di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre amici inseparabili con lavori insoddisfacenti: Aldo è una comparsa teatrale, Giovanni un manichino vivente in un grande magazzino e Giacomo un doppiatore di ruoli minori. Sognano di mettere in scena il Cyrano de Bergerac, ma la loro amicizia viene messa alla prova da complicazioni amorose. Nel 1997, Aldo, fidanzato con Silvana ma innamorato di Dalia, chiede agli amici di lasciarla al posto suo, innescando una serie di equivoci: Giovanni incontra per errore Marina, un’affascinante hostess, e se ne innamora, mentre Giacomo flirta con Daniela, amica di Silvana.

Le tensioni crescono quando Giacomo e Marina si baciano, tradendo Giovanni, causando la rottura del trio. Tre anni dopo, nel 2000, Giacomo convince Giovanni a visitare Aldo, apparentemente in fin di vita in Sicilia. Attraverso flashback, si scopre il motivo della loro lite. Il viaggio e un piano orchestrato da Aldo e Marina portano a una riconciliazione, culminando in una rappresentazione teatrale del Cyrano che riunisce i tre amici.

Chiedimi Se Sono Felice – Cast

Aldo Baglio: Aldo, il comico che vive nel magazzino di Giovanni e si destreggia tra due relazioni.

Giovanni Storti: Giovanni, il più maturo, lavora come manichino vivente e si innamora di Marina.

Giacomo Poretti: Giacomo, doppiatore romantico, il cui errore causa la crisi tra gli amici.

Marina Massironi: Marina, l’hostess che sconvolge l’equilibrio del trio.

Silvana Fallisi: Silvana, la fidanzata di Aldo (moglie di Aldo Baglio nella realtà).

Paola Cortellesi: Dalia, l’amante di Aldo.

Daniela Cristofori: Daniela, amica di Silvana di cui Giacomo si invaghisce (moglie di Giacomo Poretti nella realtà).

Giuseppe Battiston: Beppe, il ladro maldestro che diventa amico del trio.

Antonio Catania: Antonio, il vigile urbano.

Augusto Zucchi: Capocommesso dei Grandi Magazzini.

Valentino Picone: Dottore (cameo).

Salvatore Ficarra: Spettatore teatrale (cameo).

Max Pisu: Venditore sul treno.

Arturo Brachetti: Regista teatrale.

Serena Michelotti: Zia Caterina.

Cinzia Massironi: Francesca

