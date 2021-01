Un film-tv per far conoscere ancora di più al grande pubblico la vita della fondatrice del Movimento dei Focolari: Chiara Lubich, in onda il 3 gennaio 2021 su Raiuno, porta in tv la storia di colei che, seguendo l’insegnamento del versetto del Vangelo “Che tutti siano uno”, ha fatto in modo di aiutare gli altri all’insegna della fratellanza.

Il cast del film-tv è guidata da Cristiana Capotondi, interprete della protagonista. Insieme a lei, un gruppo di giovani attrici ed attori, oltre a volti più adulti e già noti al pubblico della fiction televisiva. Ecco, quindi, il cast di Chiara Lubich:

Cristiana Capotondi: Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari

Eugenio Franceschini: Gino, fratello di Chiara, medico che si unisce ai partigiani

Aurora Ruffino: Ines, amica di Chiara

Miriam Cappa: Giosy, amica di Chiara

Greta Ferro: Graziella, amica di Chiara

Valentina Ghelfi: Natalia, amica di Chiara

Sofia Panizzi: Dori, amica di Chiara

Roberto Citran: Vittorio Sartori, padre di Ines fascista

Paolo Graziosi: cardinale

Andrea Tidona: Vescovo De Ferrari

Maurizio Fanin: don Achille

Stefano Fregni: Luigi

Stefano Guerrieri: Enrico, fidanzato di Ines

Federico Vanni: Padre Casimiro

Olivia Manescalchi: Tullia

Lele Vannoli: Geremia