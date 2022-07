Chiamatemi Tony King – Chi è e quante puntate sono?

Su Real Time andrà in onda stasera in prime time la docuserie Chiamatemi Tony King, che racconta per l’appunto la storia di Tony King, cantante transgender del Rione Sanità di Napoli. Il programma, già disponibile in streaming su discovery+, racconta i dubbi del trapper sulla propria identità di genere e l’avvento del suo percorso personale di transizione.

Chi è Tony King?

Il ventenne Tony King – alla nascita Naomi Nicolella -, uno dei nomi più interessanti della scena musicale partenopea, ha avuto difficoltà ad accettare la sua identità di genere. Il processo – personale e da parte della sua famiglia – è stato lungo e difficile, a causa dei tanti pregiudizi della nostra società. Ma oggi Tony è libero di essere chi vuole e di cantarlo a squarciagola.

Per Tony la musica è sempre stata la valvola di sfogo, lontano dai problemi del suo quartiere, dalle difficoltà ad accettarsi in un corpo che non sentiva suo e da una vita familiare complicata. Accanto alle sue canzoni, i suoi interessi principali sono Tik Tok, i tagli alla moda del barbiere Fabiano, gli aperitivi coi suoi fan al Lello Spritz e soprattutto Cloe, la ragazza che ama, la cui famiglia si oppone alla loro relazione. S’intitola “L’ammore è ammore”, il suo singolo/video trap, dedicato all’amore negato, quello delle coppie composte da ragazz* transgender.

Ad arricchire la storia del trapper il gruppo di amici con cui Tony passa le sue giornate, ragazzi liberi da pregiudizi e pieni di sogni e ambizioni, come Simona, Salvo (i suoi amici super fashion) e il suo omonimo Tony che, come il protagonista, vive in un corpo sbagliato.

Chiamatemi Tony King, quante puntate sono?

Chiamatemi Tony King è una docu-serie in 3 puntate, tutte in onda stasera, prodotta da Darallouche per Warner Bros. Discovery.