Il 17 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Chiamami ancora amore, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed interpretata da Greta Scarano e Simone Liberati, nei panni di Anna ed Enrico, una coppia che dopo undici anni di matrimonio ed un figlio decide di separarsi.

Il cast della serie include anche Claudia Pandolfi (Rosa), Federico Ielapi (Pietro), Giorgio Colangeli (Aldo), Silvia Gallerano (Valeria), Elisabetta De Vito (Lorena), Alessandro Riceci (Roberto), Liliana Fiorelli (Monica) e Flavio Domenici (Emiliano).

Chiamami ancora amore, l’ultima puntata

Quinto episodio: “La promessa”

una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura. Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna.

L’assistente sociale capisce che i coniugi stavano cercando di salvare il loro matrimonio fino a pochi giorni prima dell’udienza di separazione. Qualcosa dev’essere successo, ma né il marito né la moglie hanno intenzione di parlarne. Starà a lei quindi scoprire il loro segreto.

Sesto episodio: “La prova”

L’assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea (Alessandro Tedeschi), un ingegnere informatico di successo che ottiene l’affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello. Anna e Enrico si sono fatti la guerra al punto che hanno perso entrambi. E adesso sono finiti nella stessa condizione: devono trovare un modo per riavere indietro loro figlio.

Chiamami ancora amore, streaming

E’ possibile vedere Chiamami ancora amore in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le prime due puntate sono già online. A questo link la pagina ufficiale della fiction.