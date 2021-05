Chiamami ancora amore, trama prima puntata

Il 3 maggio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la prima puntata di Chiamami ancora amore, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed interpretata da Greta Scarano e Simone Liberati, nei panni di Anna ed Enrico, una coppia che dopo undici anni di matrimonio ed un figlio decide di separarsi.

Il cast della serie include anche Claudia Pandolfi (Rosa), Federico Ielapi (Pietro), Giorgio Colangeli (Aldo), Silvia Gallerano (Valeria), Elisabetta De Vito (Lorena), Alessandro Riceci (Roberto), Liliana Fiorelli (Monica) e Flavio Domenici (Emiliano).

Chiamami ancora amore, la prima puntata

Primo episodio: “La festa”

Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma lo fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso.

Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.

Secondo episodio: “Il dilemma”

Anna ed Enrico ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima e Rosa Puglisi decide di partire dall’inizio, ripercorrendo la loro storia dal primo incontro.

Chiamami ancora amore, streaming

E’ possibile vedere Chiamami ancora amore in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le prime due puntate sono già online. A questo link la pagina ufficiale della fiction.