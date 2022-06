Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8: come funziona il nuovo programma con Caterina Balivo

Un nuovo dating show, che sa unire romanticismo a temi familiari ed un po’ di comedy. Da mercoledì 22 giugno 2022 su Tv8 va in onda Chi vuole sposare mia mamma?, nuovo programma trasmesso in prima serata, dalle 21:30.

Per la conduzione di questo nuovo programma è stata chiamata Caterina Balivo, che torna alla conduzione di un programma dopo Vieni da me (anche se in questi anni l’abbiamo vista in giuria a Il Cantante Mascherato) e che trasloca dalla Rai alla rete free di Sky diretta da Antonella D’Errico.

Come funziona Chi vuole sposare mia mamma?

In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, conoscono una schiera di pretendenti, animate dalla voglia di rimettersi in gioco e di avere una seconda chance in amore.

Le mamme, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, provengono da tutta Italia e da diverse realtà sociali e culturali. Le donne protagoniste sono molto diverse tra loro: dalla mamma sexy e giovanile con una vita sociale attiva e spesso in antagonismo con la figlia, alla mamma più dimessa spinta dal figlio stesso a ricostruirsi un nuovo futuro. O ancora la mamma chioccia così legata alla propria figlia da definirsi la sua migliore amica.

Per ogni mamma, sei pretendenti sono pronti a farsi conoscere, seguendo però delle regole: gli incontri possono avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato, secondo un grado di intimità che si approfondisce giorno dopo giorno. E certamente non mancheranno le sorprese!

Non tutti però hanno le stesse possibilità fino alla fine: ogni mamma deve man mano scegliere chi eliminare, supportata dal proprio figlio, che avrà anche delle inaspettate opportunità di cambiare le carte in tavola.

La scelta finale non spetta infatti solo alle mamme, ma anche ai figli, che devono condividere il loro affetto più caro con qualcun altro, e vogliono dire la loro. In alcune occasioni sono proprio i figli ad escludere i candidati che reputano essere meno adatti per la madre.

Chi vuole sposare mia mamma, come vederlo?

E’ possibile vedere Chi vuole sposare mia mammma? sia durante la messa in onda televisiva su Tv8 o in streaming sul sito ufficiale di Tv8.