Chi vuole sposare mia mamma, chi è il maggiordomo?

Nel nuovo dating show di Tv8, ovvero Chi vuole sposare mia mamma, protagoniste sono ovviamente le madri che si trovano di fronte una serie di pretendenti da cui potere scegliere qualcuno con cui cominciare un nuovo capitolo della loro vita, sempre con i consigli dei figli, che le affiancano durante tutto il programma.

Insieme a Caterina Balivo, che conduce il programma, c’è però un’altra presenza che i telespettatori avranno sicuramente notato, ovvero il maggiordomo. Il personaggio è stato pensato per prendersi cura degli ospiti della villa che fa da location al programma; é il punto di riferimento, sovrintende la vita che si svolge al suo interno, apre le porte ai pretendenti, recapita messaggi agli ospiti ed accompagna all’uscita gli eliminati.

Ma chi è il maggiordomo di Chi vuole sposare mia mamma? Il suo nome è Corrado Oddi, un attore e regista italiano nato ad Avezzano (L’Aquila). Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1988, Oddi ha lavorato molto sia a teatro, che in cinema ed in tv.

Sul piccolo schermo lo abbiamo visto in numerose fiction, come Carabinieri, Butta la luna, I Cesaroni 5, Che Dio Ci Aiuti 2, Squadra Antimafia-Palermo Oggi ed Il Paradiso delle Signore. Una carriera televisiva che ha affiancato a numerosi ruoli interpretati al cinema, ma anche in alcuni cortometraggi. Oltre all’attore, è noto anche per essere doppiatore e per essersi occupato di regia televisiva per Rai Doc ed aver scritto alcuni programmi sul teatro.