Chi sostituirà Alberto Rimedio al commento di Italia-Inghilterra?

Domani a Wembley avrà luogo la partita Italia-Inghilterra, gara valida per la finale degli Europei di Calcio con inizio alle 21:00.

Come si sa, Alberto Rimedio, telecronista ufficiale da 7 anni circa delle gare della Nazionale italiana per la Rai, è risultato positivo al Covid.

Dunque, non tornerà a Wembley per l’atto decisivo e, viene riportato qui, non saranno presenti neppure la seconda voce abituale, Antonio Di Gennaro e gli inviati Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi e Donatella Scarnati. Tutti risultano negativi, ma sono stati in contatto con Rimedio. Sarà invece regolarmente presente il bordocampista Alessandro Antinelli.

Per la sostituzione di Rimedio, però, non vi sarà alcuna operazione nostalgia, invocata nelle scorse ore con hashtag quali #Vogliopizzul.

In cronaca su Rai 1 troveremo Stefano Bizzotto con Katia Serra. Per Bizzotto, tra l’altro, si tratta di un ritorno, avendo commentato le partite degli Azzurri per tre anni lasciando il posto proprio a Rimedio.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)