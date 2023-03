Chi sono i gemelli di LOL 3 – Chi Ride è Fuori

LOL-Chi Ride è Fuori, il fortunato programma di Amazon Prime Video, è ormai giunto alla terza edizione, appena uscita sul portale streaming del quale è ormai diventato il prodotto-simbolo.

Dopo le vittorie di Ciro Priello nella prima edizione e di Maccio Capatonda nella seconda, ovviamente non vi sveliamo chi ha trionfato nella terza, ma vi anticipiamo solo che a un certo punto entra in scena un curioso trio di ballerini assolutamente identici che fa anche una vittima, provocando un’eliminazione.

Chi sono i gemelli ballerini di LOL 3

La storia dei tre gemelli omozigoti è curiosa, perché anche se in LOL danzano (non particolarmente bene, ma sicuramente in modo molto divertente) nella realtà sono tre atleti dediti alla corsa. Si tratta infatti di Sergio, Fabio e Pasquale Angelini, tutti tesserati per la Free Runners Molfetta.

I tre però non sono nati in Puglia ma in Lussemburgo, come apprendiamo dal sito locale MolfettaViva pur essendo originari di Martina Franca. Nati nel 1979, hanno 44 anni e sono tornati in Italia quando avevano un anno.