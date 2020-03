Chi l’ha visto?: puntata 18 marzo 2020 non in onda (video)

Stasera non sarà in onda su Rai3 la consueta puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, appuntamento fisso del mercoledì sera per circa 2 milioni di spettatori.

Sebbene la redazione continui a lavorare con puntualità sui casi di persone scomparse, purtroppo alcune persone del programma, tra cui la stessa conduttrice, sono in quarantena. Questo perché è stato ospitato in studio il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, risultato in seguito positivo al tampone.

La quarantena del coronavirus consiste in 14 giorni di isolamento e per la redazione di Chi l’ha visto? terminerà il 25 marzo. Ma già il 26 marzo, eccezionalmente di giovedì – e sempre che le persone in quarantena non risultino poi positive -, il programma sarà di nuovo in onda per offrire agli spettatori tutti gli aggiornamenti sui casi di cronaca, sugli scomparsi e, come accade da qualche settimana, sul coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese.