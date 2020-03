Chi l’ha visto?: puntata 13 marzo 2020, speciale Coronavirus

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. Si tratta di uno speciale sull’emergenza Coronavirus.

In studio con la conduttrice ci saranno alcuni esperti, che risponderanno a tutte le domande dei telespettatori sulla salute, sulle modalità del contagio ma anche su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

I nuovi decessi sono 250, in totale 1.266. Guariti 1.439 pazienti, 14.955 positivi, di cui 1.328 in terapia intensiva. Questo l’ultimo bollettino del Commissario all’emergenza Borrelli.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987