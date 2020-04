Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 8 aprile 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, parlerà anche quest’oggi in particolare di coronavirus.

Tra i casi trattati, quello del Pio Alberto Trivulzo, una delle più grandi case di riposo di Milano: “Ci dicevano di non usare le mascherine per non allarmare”, questa la testimonianza di un sanitario al programma. Su contagi e morti sospette in case di riposo indaga la procura di Milano.

Si parlerà anche del caso dell’ospedale di Alzano Lombardo: il direttore sanitario era già stato condannato in primo grado per omessa denuncia al processo sulle morti sospette a Saronno. Le infermiere lo informarono sul “protocollo Cazzaniga”.

Non mancherà la cronaca nera, con il caso di Marco Vannini, che avrebbe compiuto 25 anni. E ancora: non era inevitabile l’omicidio di Marianna Manduca. Non dovranno restituire il risarcimento i figli della donna uccisa nonostante 12 denunce. La Cassazione accoglie il loro ricorso contro la sentenza d’appello.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987