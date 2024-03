Chi l’ha visto? – anticipazioni puntata 6 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 6 marzo 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Liliana Resinovich

La trasmissione torna sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita 21 giorni dopo. Si parlerà dei nuovi sviluppi e delle ultime ipotesi investigative, con l’obiettivo di fare luce sulla sua tragica scomparsa.

Giovani scomparsi

Si parlerà di alcuni casi di ragazzi scomparsi nel nulla, come Alessandro Venturelli, 21enne di Bologna, e Andrea Loris, 15enne di Santa Maria di Licodia (CT). Le loro famiglie chiedono aiuto per ritrovarli e non perdere la speranza.

Truffe e raggiri

Un focus sulle truffe online e telefoniche, sempre più frequenti e insidiose. Saranno forniti consigli pratici per difendersi da questi raggiri e non cadere in trappola. In studio saranno presenti esperti e investigatori per discutere i casi in esame e fornire aggiornamenti sulle indagini.

Interverranno anche i familiari delle persone scomparse, che lanceranno un appello per aiutarli a ritrovare i loro cari. La trasmissione continuerà a seguire i casi di cronaca nera che hanno avuto un forte impatto sull’opinione pubblica, come il caso di Yara Gambirasio e quello di Denise Pipitone. Si parlerà anche di storie di speranza e di rinascita, come quella di una donna che è riuscita a ricostruirsi la vita dopo essere stata vittima di un grave incidente.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987