Chi l’ha visto? – anticipazioni puntata 6 dicembre 2023

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, si occuperà dei casi di Giovanna Davoli e di Giulia Cecchettin, della quale proprio ieri c’è stato il partecipatissimo funerale.

Giovanna Davoli, 40 anni, sposata e madre di due figli, è scomparsa da casa il 22 novembre 2023, a San Donato Milanese. La donna è uscita di casa in bicicletta per andare al mercatino, ma non è più tornata. I familiari hanno lanciato un appello per ritrovarla.

Giulia Cecchettin, 24 anni, studentessa universitaria, è stata uccisa dall’ex fidanzato il 29 novembre 2023, a Padova. La donna è stata trovata morta nel suo appartamento, con diverse ferite da arma da taglio. L’ex fidanzato, un uomo di 25 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio volontario.

Nel corso della puntata, Federica Sciarelli ha intervistato i familiari delle due donne scomparse e ha parlato con gli investigatori che stanno indagando sui casi.

Giovanna Davoli

I familiari di Giovanna Davoli hanno raccontato che la donna era una persona solare e piena di vita. Era molto legata alla sua famiglia e ai suoi figli. Il marito, Davide, ha detto che Giovanna era una donna forte e coraggiosa, e che non si sarebbe mai arresa.

Le indagini sulla scomparsa di Giovanna Davoli sono ancora in corso. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della donna e di trovare eventuali testimoni.

Giulia Cecchettin

I familiari di Giulia Cecchettin hanno raccontato che la donna era una studentessa brillante e con un futuro promettente. Era molto amata dagli amici e dai familiari. Il padre, Andrea, ha detto che Giulia era una ragazza solare e piena di energia, e che la sua morte è una tragedia inimmaginabile.

Il processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin è iniziato il 2 dicembre 2023. L’ex fidanzato della donna, che si è dichiarato colpevole, rischia l’ergastolo.

La puntata di “Chi l’ha visto?” ha chiuso con un appello per ritrovare Giovanna Davoli. I familiari della donna hanno chiesto a chiunque abbia informazioni sulla sua scomparsa di contattare le forze dell’ordine.

