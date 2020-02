Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 5 febbraio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, darà aggiornamenti sul coronavirus, l’argomento del momento. Si parlerà poi di pedofilia e dei pericoli di internet: cosa fanno i pedofili per adescare i ragazzini partendo dal web? Come li si può individuare e fermare? In puntata testimonianze e documenti inediti.

Il programma ospiterà il compagno di Lara Bercelos, sospettato di aver sequestrato la giovane donna scomparsa da Pavia nella notte tra il 20 e il 21 dicembre. Inoltre la vicenda di Marco Vannini, in attesa della Cassazione con documenti inediti.

Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987