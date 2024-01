Chi l’ha visto? – anticipazioni puntata 31 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Federica Sciarelli si concentrerà sul caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi. La trasmissione cercherà di fare chiarezza sulle cause della morte della ragazza, che potrebbe essere stata uccisa. In particolare, si cercherà di capire se la caduta dall’alto, che ha provocato la morte della ragazza, sia stata accidentale o se sia stata in realtà una conseguenza di un’aggressione.

La trasmissione si occuperà anche di altri casi di cronaca, tra cui:

Il caso di Giulia Cecchettin, la giovane donna uccisa dal marito a Treviso.

Il caso di Alessia Bonari, la bambina di 10 anni scomparsa da San Giuliano Milanese.

Il caso di Sara Scimmi, la donna scomparsa da Milano.

Inoltre, la trasmissione ospiterà in studio alcuni ospiti, tra cui:

La madre di Andreea Rabciuc, che racconterà la sua storia e la sua disperazione per la morte della figlia.

L’avvocato di Simone Gresti, l’uomo accusato dell’omicidio di Andreea Rabciuc. L’esperto di criminologia Massimo Picozzi, che commenterà i casi di cronaca trattati dalla trasmissione.

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.

