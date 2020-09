Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 30 settembre 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 30 ettembre 2020, si occuperà a lungo del caso di Marco Vannini, nel giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per il suo omicidio. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina.

Si parlerà ampiamente anche dell’omicidio dei due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta: l’assassino Antonio De Marco ha detto “li ho uccisi perché troppo felici”. Aveva le chiavi di casa perché aveva affittato una stanza a casa di De Santis. Per l’omicidio ha usato coltello da caccia comprato giorni prima.

Inoltre, si parlerà di Roberta Ragusa e del matrimonio tra il marito e la ex babysitter. Non mancherà lo spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987