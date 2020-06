Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 3 giugno 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 3 giugno 2020, ricorderà Guglielmo Mollicone, appena scomparso, che per 19 anni si è battuto per la verità sulla morte della figlia Serena. Una battaglia che il programma ha sostenuto fin dall’inizio.

Inoltre in puntata: gravi lesioni scoperte dopo un malore, sono tanti i dubbi sulla morte di Lucia Caiazza, mamma di due figlie di Arzano, ricoverata in ospedale lo scorso 12 maggio con forti dolori addominali e poi deceduta. I sospetti vanno verso il compagno della donna.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987