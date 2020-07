Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 29 luglio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 29 luglio 2020 – l’ultima della stagione -, si occuperà del serial killer Zakaria Ismaini.

Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori.

Si parlerà anche della giovane Martina Rossi, morta durante una vacanza. “Martina Rossi non precipitò per sfuggire a un tentativo di stupro”: le motivazioni della sentenza d’appello che ha assolto i due giovani aretini. Per i giudici l’ipotesi di una tentata violenza non può essere esclusa del tutto, ma “la caduta della ragazza con le modalità emerse è un elemento non coerente con tale ipotesi”.

Inoltre in puntata anche il caso di Maria Chindamo: chi e perché ha deciso che l’imprenditrice doveva sparire?

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.