Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 29 gennaio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, si occuperà in particolare del caso di Giusy Ventimiglia: la donna di Bagheria è stata uccisa, c’è una svolta nelle indagini sulla sua scomparsa.

“Sono innocente”, sostiene monsignor Paolo Piccoli, condannato in primo grado per l’omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco. Don Piccoli, ospite del programma, presenterà documenti e testimonianze inedite.

Si parlerà ancora una volta di Samira. Continua il mistero del badile chiesto in prestito dal marito. A cosa gli è servito? Nel frattempo a Stanghella continuano le ricerche di Carabinieri e Vigili del Fuoco con cane molecolare, georadar e ruspe. Controllato con un gommone anche il fiume Gorzone. Dov’è la bicicletta della donna?

Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987