Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 26 marzo 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, 26 marzo 2020, sarà in onda eccezionalmente di giovedì, perché la squadra del programma ha dovuto terminare la quarantena. Dalla settimana prossima tornerà nella programmazione classica del mercoledì.

Si parlerà anche quest’oggi in particolare di coronavirus, con gli ultimi aggiornamenti sul decreto entrato in vigore quest’oggi. Si toccheranno però anche alcuni casi di cronaca, come quello di Mario Bozzoli. E’ stato infatti chiesto il processo per uno dei due nipoti dell’imprenditore scomparso. La procura generale di Brescia accusa Giacomo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e distruzione di cadavere. Chiesta l’archiviazione per l’altro nipote e per i due operai della fonderia.

Non mancheranno emergenze e appelli sui casi di scomparsa.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987