Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 24 giugno 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 24 giugno 2020, si occuperà del caso di Alex Zanardi: gli ultimi istanti prima del gravissimo incidente che ha coinvolto l’uomo “simbolo”.

Per il Sostituto Procuratore di Siena, Serena Menicucci, ogni testimonianza è preziosa e l’appello è rivolto “a chiunque sia in grado di riferire circostanze utili per capire la dinamica dell’incidente e ricostruire quei minuti”.

Si tornerà a parlare del caso della piccola Maddie McCann: “Per ventiquattro anni ho creduto che mio figlio fosse annegato, ma adesso…”. Queste le parole del padre del piccolo René, uno dei bambini scomparsi collegati all’uomo sospettato del rapimento della piccola Maddie.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987