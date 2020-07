Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 22 luglio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, si occuperà in particolare della scomparsa di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto.

Erano andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi di loro si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l’archiviazione del caso. Le loro famiglie però non si rassegnano e vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa

Inoltre: anni di indagini e di appelli ma la scomparsa di Donatella Grosso è ancora un mistero; Marco Giacchetta, indagine per omicidio contro ignoti. Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto riapre il caso del giovane trovato con la gola tagliata in un bosco di Cave. Decisiva la perizia medico legale. “Mio figlio non si è suicidato”, aveva sempre detto la mamma.

Chi l’ha visto? in streaming

