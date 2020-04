Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 22 aprile 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020, parlerà ancora una volta di coronavirus, ma non solo.

Si è conclusa nel peggiore dei modi infatti la scomparsa di Luciana Martinelli, 27 anni, insegnante di lingue che si era allontanata da casa a Roma nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso. I telespettatori avevano fatto ritrovare la macchina. Che cosa è successo veramente a Luciana, una bella e giovane donna che parlava tre lingue e amava i cani?

Inoltre si tornerà a parlare della scomparsa di Roberta Ragusa: il marito Antonio Logli è in prigione per l’omicidio della donna, ma il corpo non è mai stato ritrovato. Dov’è?

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.