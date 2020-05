Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 20 maggio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, si occuperà del caso del finanziere scomparso dalla provincia di Brindisi, Pietro Conversano, che rischia l’accusa di diserzione: il cinquantenne appuntato della Guardia di Finanza di Monopoli, di cui non ci sono ancora notizie, ora infatti rischia il carcere dal momento che è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti. La moglie si rivolge al programma per lanciare un appello e chiedergli di tornare dai suoi figli.

Tra gli altri casi: torna in prigione il carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo. Revocati dopo il decreto urgente del Governo gli arresti domiciliari ottenuti per l’emergenza coronavirus; la scomparsa e la morte di Collinzio D’Orazio.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987