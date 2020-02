Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 19 febbraio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, mostrerà un appello toccante della mamma delle gemelline Schepp: Irina Lucidi sui social si rivolge direttamente ad Alessia e Livia, scomparse a 6 anni, e sul sito della fondazione Missing Children Switzerland posta la foto della simulazione di come sarebbero oggi 15enni. Scomparse nel 2011 insieme al padre che, partito dalla Svizzera si suicidò a Cerignola, delle bambine non si è più trovata traccia.

In puntata anche la storia di Mauro Romano, rapito a 6 anni nel 1977, e l’arresto del pedofilo dopo 43 anni. Aggiornamenti anche sulla scomparsa di Samira: il marito Mohamed Barbri resta in carcere, dato che Il Tribunale del Riesame di Padova, presieduto da Licia Marino, ha rigettato l’istanza del suo legale.

Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa, con documenti inediti.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.