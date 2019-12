Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 18 dicembre 2019

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, proporrà un’intervista all’autista di Matteo Messina Denaro, Francesco Mesi, che racconterà: “I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto “ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l’uomo più ricercato d’Italia”. Mesi era stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l’autista di Matteo Messina Denaro ed era tornato dalla stessa clinica spagnola nella quale era andato il boss latitante, ma ha sempre negato di aver collaborato e favorito la sua latitanza. “Ogni cosa l’addossano a lui […] ce l’ho sempre nel cuore, è una persona perbene.”

Si tornerà poi a parlare di truffe romantiche. Dopo quella di Maurizio Aiello, rubate le foto di un altro attore di Un posto al sole. In puntata anche l’omicidio di Gloria Rosboch. La Cassazione ha confermato le condanne d’appello per Gabriele Defilippi e Roberto Obert. Rigettati i loro ricorsi.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987