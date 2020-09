Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 16 settembre 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 16 ettembre 2020, si occuperà del caso della mamma di Amelia, Barbara Corvi, scomparsa misteriosamente nel 2009. Il marito si è rifatto una vita e nella stessa casa convive con un’altra donna e ha detto di non c’entrare nulla con la scomparsa della moglie.

Per anni, davanti alle telecamere del programma, ha cercato di screditarla e di disegnarla come una donna che aveva abbandonato la sua famiglia per andarsene chissà dove e chissà con chi. Secondo i familiari Barbara non sarebbe mai andata via volontariamente. E anche per questo le indagini sono ripartite per omicidio e occultamento di cadavere.

Si tornerà a parlare della morte di Marco Vannini: il pg chiede di condannare a 14 anni tutti gli imputati: Antonio Ciontoli per omicidio volontario, la moglie e i figli per concorso. Per i familiari, in via subordinata, 9 anni e 4 mesi.

In puntata anche la vicenda di Viviana e Gioele, dopo la denuncia di Daniele Mondello, papà del bimbo: “Vergogna! L’auto sequestrata subito, il furgone invece no. Intanto è stato portato in carrozzeria, dove sono stati smontati lo sportello e due ruote!”. Come sempre, spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale.