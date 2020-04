Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 15 aprile 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, parlerà anche quest’oggi in particolare di coronavirus, chiedendosi quanti siano i morti reali e dell’ospedale di Alzano Lombardo.

Il programma si occuperà delle indagini sulla scomparsa di Luciana Martinelli, la 27enne sparita nel nulla a Roma la notte tra venerdì e sabato 4 aprile. Un telespettatore giovedì scorso aveva segnalato l’auto con cui la ragazza si è allontanata da casa. Il veicolo era parcheggiato in una zona vicino alla scuola dove insegnava inglese ai bambini.

Si parlerà poi di Cristoforo Aghilar: è ancora ricercato il 37enne detenuto per l’omicidio di Filomena Bruno. Catturati tutti gli altri evasi con lui dal carcere di Foggia il 9 marzo scorso, ma di lui non ci sono ancora tracce.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987