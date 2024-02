Chi l’ha visto? – anticipazioni puntata 14 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Liliana Resinovich

Per la prima volta in studio con Federica Sciarelli, il marito Sebastiano Visintin. Si analizzeranno i dubbi sulla morte di Liliana e i dissapori con la sua famiglia. Tutti concordano: non si è suicidata.

Misteriosa scomparsa a Roma: Philip Rogosky

Un manager cinematografico conosciutissimo nella capitale esce di casa per buttare la spazzatura e non torna più indietro. La moglie, gli amici e i colleghi si sono mobilitati, ma ancora nessuna notizia di Philip Rogosky.

La tragica storia di Roberta

Una 26enne viene ritrovata senza vita con la sciarpa della sua squadra del cuore legata al collo. Cosa è successo davvero quella notte? La madre di Roberta chiede aiuto a “Chi l’ha visto?”.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

