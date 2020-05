Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 13 maggio 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, proporrà in esclusiva tre intercettazioni inedite in cui un uomo misterioso telefona al bar della famiglia di Mirella Gregori, dopo il rapimento della ragazza. La studentessa quindicenne sparì il 7 maggio 1983, 40 giorni prima della sua coetanea, Emanuela Orlandi.

Poi, i morti sul Tevere: lo studente americano, il senzatetto, la giovane insegnante di lingue. Cosa c’entra Massimo Galioto con le loro storie? L’uomo era stato processato e poi assolto per la morte di Beau Solomon, lo studente della John Cabot annegato nel fiume. Il programma aveva seguito tutta la vicenda. Ora Galioto è di nuovo nei guai dopo il ritrovamento del corpo di un senzatetto sulla pista ciclabile del Tevere.

Immancabili, come ogni puntata, le storie di persone scomparse più o meno recenti.

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale.