Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 10 giugno 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, parlerà a lungo della svolta, forse decisiva, nelle indagini sul caso di Maddie McCann, la bambina di tre anni rapita nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo.

C’è un uomo sospettato, un pedofilo già condannato per reati sessuali, ora in carcere in Germania. Era stato arrestato a Milano nel 2018 per reati di droga. Ci sarebbe una testimonianza molto importante di una sua ex ragazza, al quale avrebbe riferito di dover fare una cosa orribile la sera prima della scomparsa di Maddie.

Si tornerà a parlare del mistero della scomparsa di Daniele Potenzoni, che dura dal 10 giugno 2015. Il 36enne sparì a Roma mentre andava all’udienza del Papa. Che cosa gli è successo?

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.