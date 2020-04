Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 1 aprile 2020

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, parlerà anche quest’oggi in particolare di coronavirus, con gli ultimi aggiornamenti sulle novità introdotte dal Governo e la conferma che, al momento, le limitazioni introdotte proseguiranno fino al 13 aprile..

La trasmissione proseguirà con l’inchiesta sull’ospedale di Alzano Lombardo e la scelta scellerata di non chiudere la struttura dopo la scoperta del primo paziente positivo. Che cosa non ha funzionato?

Non mancheranno emergenze e appelli sui casi di scomparsa. Le persone scomparse, in questo momento, sono ancor più in pericolo, data l’impossibilità per molte persone di individuarle per caso durante passeggiate o spostamenti. Tra gli scomparsi di cui si parlerà, una 16enne sparita dalla provincia di Matera, e Angelo, 53enne è uscito di casa in provincia di Napoli per andare a fare una visita medica e non è più rientrato. Manca da un anno.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visbile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link. Per i contatti: www.facebook.com/chilhavisto/ twitter @chilhavistorai3 sito: www.chilhavisto.rai.it – email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987